Zelensky: pas praten met Russen na NAVO-invitatie en meer wapens

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft veiligheidsgaranties van de NAVO en meer wapens nodig voordat er met Rusland over een staakt-het-vuren wordt gesproken. Dat zei president Volodymyr Zelensky zondag na een ontmoeting in Kyiv met de pas aangetreden diplomatieke leider van de EU, Kaja Kallas, en de voorzitter van de EU-raad, António Costa.

"Een uitnodiging voor Oekraïne om zich bij de NAVO aan te sluiten is noodzakelijk voor ons voortbestaan", zei Zelensky onder meer. Ook benadrukte hij dat zijn land een "groot aantal langeafstandswapens" nodig heeft. "Als we een bevroren conflict hebben zonder een sterke positie voor Oekraïne, zal Poetin binnen twee, drie of vijf jaar terugkomen", aldus Zelensky.

Costa zei dat de Europese Unie Oekraïne haar "onwrikbare" steun geeft. Kallas had voorafgaand aan de ontmoeting gezegd dat voor Oekraïne "het NAVO-lidmaatschap de sterkste veiligheidsgarantie is". Ook zei ze dat de EU "eigenlijk niets zou moeten uitsluiten" als het gaat over het sturen van Europese troepen om een ​​staakt-het-vuren af ​​te dwingen.

Volgens diplomaten bij de NAVO is er echter weinig kans dat de alliantie Oekraïne binnenkort zal laten toetreden. Veel lidstaten willen niet het risico lopen in een oorlog met Rusland te worden meegesleurd.