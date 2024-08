Hassan wint met marathongoud medaille die ze het meest begeerde

PARIJS (ANP) - Sifan Hassan heeft op de Olympische Spelen van Parijs de medaille behaald die ze het liefst wilde. Met een sensationele eindsprint rende ze naar het goud op de marathon. Het was de ultieme bekroning van haar unieke missie. Hassan kan zich nu de eerste vrouw noemen die op één Olympische Spelen de 5000 meter, de 10.000 meter en de marathon heeft volbracht. Die vooraf fysiek vrijwel onmogelijk geachte opdracht gaf ze extra glans met drie medailles: brons op de 5000, brons op de 10.000 en goud op de marathon.

Haar manager Jos Hermens maakte haar geest rijp voor de opgave en gooide lobbywerk in de strijd om het atletiekprogramma gunstig te krijgen voor Hassan. Dat lukte niet helemaal, met maar een dag rust tussen de 10.000 en de marathon, maar Hassan was vastberaden. Ze wilde per se deze uitdaging aangaan om historie te schrijven. Ze deed drie jaar geleden op de Spelen van Tokio ook al iets wat niemand ooit presteerde; goud op de 5000, goud op de 10.000 en brons op de 1500 meter.

Hassan liet zich voor haar bijna onmenselijke missie in Parijs ook inspireren door de Tsjechische hardlooplegende Emil Zatopek, die op de Spelen van Helsinki in 1952 zelfs goud won op de drie afstanden. Toen ze jaren geleden oude filmpjes van hem zag, nestelde het idee zich al in haar hoofd.

Focus op marathon

Eigenlijk vindt ze haar prestatie beter dan die van Zatopek. Die had veel meer rust tussen de 10.000 meter en de marathon en bovendien was de concurrentie destijds minder groot. "Ik denk dat het voor mij moeilijker wordt. Dit is een andere tijd, atleten zijn veel beter getraind en ik moet het op alle afstanden opnemen tegen wereldrecordhouders."

De medaille op de marathon zal haar het meest tevreden stellen, want het lopen van de marathon vond ze veruit het belangrijkst. Die wedstrijd over 42,195 kilometer zat de hele Spelen in haar hoofd. Tijdens de finales van de 5000 en 10.000 meter kon ze alleen maar denken aan het tempo van de marathon.

Londen

Hassan debuteerde in april 2023 in de marathon van Londen en won meteen. Vorig najaar soleerde ze naar de winst in de marathon van Chicago in de tweede tijd ooit: 2.13.44.