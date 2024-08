Tip: zo wordt een broodje bapao veel lekkerder uit de magnetron

Een broodje bapao is een guilty pleasure van velen. Het withete broodbolletje met hartige inhoud smaakt niet alleen uitstekend, het is ook nog eens vliegensvlug klaar in de magnetron. Er is een trucje om hem nóg lekkerder te maken.

Ping!

Op de verpakking staat dat je het bevroren broodje bapao, vlees of vega, 90 seconden (40 seconden voor een ontdooid broodje) in de magnetron moet stoppen. Maar dit gaat soms niet helemaal goed. Het zakje kan te snel knappen, waardoor het broodje uitdroogt. In andere gevallen blijf je zitten met een te klef broodje, na het verwijderen van het plastic.

Stomen in de magnetron

Hoe je dat dan beter doet? Pak een koffiekopje, vul het voor de helft met water en plaats het kopje in het midden van de magnetron. Ontdoe je broodje bapao van het plastic en leg hem er bovenop. 90 seconden opwarmen en je broodje komt perfect gestoomd de magnetron uit.