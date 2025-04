Helft olympische judoka's ontbreekt in 17-koppige selectie EK

NIEUWEGEIN (ANP) - De Nederlandse judoploeg ziet er om "uiteenlopende redenen" tijdens de EK van later deze maand in Montenegro heel anders uit dan tijdens de afgelopen Olympische Spelen. Van de tien judoka's die afgelopen zomer in Parijs actief waren, ontbreken Guusje Steenhuis, Julie Beurskens, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Noël van 't End van 23 tot en met 26 april in Podgorica.

Volgens een woordvoerder van de judobond spelen onder meer blessures, rustperiodes en twijfels over de sportieve toekomst een rol. Van 't End was "niet beschikbaar". Zijn nog altijd lopende dopingzaak speelde volgens de bond geen rol.

Olympiërs Joanne van Lieshout (-63 kilogram), Sanne van Dijke (-70 kilogram), Marit Kamps (+78 kilogram), Michael Korrel (-100 kilogram) en Jelle Snippe (+100 kilogram) zitten wel in de 17-koppige selectie. Verder debuteren Mark van Dijk (-90 kilogram) en Margit de Voogd (-70 kilogram) op het Europese toernooi.