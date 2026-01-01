'Heuvelspecialist' Barré naar wielerploeg Visma - Lease a Bike

DEN HAAG (ANP) - Wielerploeg Visma - Lease a Bike heeft de Franse renner Louis Barré aangetrokken. De 25-jarige renner komt over van de Belgische ploeg Intermarché - Wanty en heeft een driejarig contract getekend bij de Nederlandse WorldTour-formatie.

"Louis is ons opgevallen tijdens de lastigere eendagswedstrijden. Hij heeft daar een aantal mooie resultaten neergezet, maar evengoed toonde hij zich tijdens de Dauphiné. Hij is nog relatief jong en heeft nog een mooie progressiemarge", zegt ploegmanager Grischa Niermann in een persbericht. "We denken dat hij zich binnen ons team verder kan ontwikkelen en zien in hem een goede aanvulling voor onze kern voor de lastige heuvelklassiekers."

Barré eindigde vorig jaar onder meer als zesde in de Amstel Gold Race. "Ik wil me blijven richten op de heuvelklassiekers, omdat ik daar het beste tot mijn recht kom. Maar ik kijk er ook naar uit om beter te worden in etappekoersen van een week en de beste klassementsrenners van de wereld bij te staan wanneer zij om de zege strijden."