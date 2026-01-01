Agenten in Haarlem bekogeld met zwaar vuurwerk

Agenten in Haarlem zijn tijdens nieuwjaarsnacht bekogeld met zwaar vuurwerk. Een 27-jarige man uit Hoofddorp is aangehouden en zit vast voor verhoor, meldt de politie. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.

De agenten waren ter plaatse bij twee auto's die in brand stonden aan het Salieveld in stadsdeel Schalkwijk toen ze werden bekogeld. Het vuurwerk ontplofte in hun directe omgeving. Toen de agenten omkeken, zagen ze een man die "een gooiende beweging" maakte en ontplofte opnieuw zeer zwaar vuurwerk.

De man rende vervolgens weg. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden, waartegen hij zich hevig verzette. Bij het fouilleren van de verdachte werden twintig nitraten gevonden. Deze zijn in beslag genomen.