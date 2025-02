Hockeyers boeken tegen Spanje eerste echte zege in Pro League

SYDNEY (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste echte zege geboekt in deze editie van de Pro League. De olympisch kampioen won in Sydney met 4-2 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee had tot dusver een keer verloren en drie keer gelijkgespeeld, maar wel steeds een bonuspunt verdiend na de shoot-outs. Het was ook de eerste zege voor Oranje sinds de gewonnen finale op de Olympische Spelen van Parijs.

Jorrit Croon en Justen Blok maakten tegen Spanje hun rentree. Zij waren sinds de Spelen niet meer in actie gekomen voor het Nederlands elftal. Croon moest herstellen van een enkelblessure en Blok nam om persoonlijke redenen een pauze. De internationals Thierry Brinkman, Jip Janssen, Floris Wortelboer en Lars Balk ontbreken in Australië, omdat zij kozen voor deelname aan de lucratieve Hockey India League.

Miles Bukkens opende de score voor Nederland vlak voor rust. Direct na rust liep Oranje in korte tijd uit naar 4-0 dankzij treffers van Koen Bijen, Lucas Veen en Steijn van Heijningen. Nicolas Alvarez en José Basterra deden daarna nog wat terug voor Spanje.

Nederland neemt het donderdag in de Pro League op tegen gastland Australië.