Nederlandse bedrijven lopen niet vooruit op importheffingen VS

DEN HAAG (ANP) - Meerdere Nederlandse bedrijven willen niet vooruitlopen op mogelijke handelsbeperkingen vanuit de Verenigde Staten. In een rondgang geven onder meer FrieslandCampina, KLM Cargo, ASML, Philips en Gasunie aan dat ze niet willen ingaan op de mogelijke gevolgen voor hen van eventuele importheffingen op producten uit de Europese Unie.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde al importheffingen aan op producten uit Mexico, Canada en China. Hij zei ook dat de EU "zeer snel" heffingen kan verwachten. Trump stoort zich al jaren aan het handelsoverschot dat de EU heeft met de Verenigde Staten.

"Het is nog heel prematuur, we gaan niet speculeren op wat er mogelijk gaat gebeuren", zegt een woordvoerder van FrieslandCampina. Het zuivelconcern zegt rekening te houden met alle scenario's. "We zullen handelen op het moment dat het nodig is. We gaan er niet op vooruitlopen."

Afwachten

KLM Cargo laat weten de ontwikkelingen "met interesse" te volgen. "Op dit moment zijn die importtarieven niet aan de orde en het heeft voor ons geen zin om daarover te speculeren", aldus een woordvoerder.

Een woordvoerster van ASML zegt ook af te wachten of en op welke producten importheffingen komen. "We willen weten wat er op ons afkomt en kijken dan of we iets zinvols kunnen zeggen." Philips wil in aanloop naar de kwartaalresultaten later deze maand niets kwijt over de mogelijke gevolgen.

Gasunie heeft geen directe relatie met de VS, de corebusiness is het transport van aardgas. Voor bepaalde projecten koopt het bedrijf af en toe materialen in de VS. Wat eventuele importheffingen daarvoor betekenen is volgens een woordvoerder nog moeilijk te zeggen. "Het is koffiedik kijken."