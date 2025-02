Ferrari ziet verkopen stijgen door sterke vraag uit de VS

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft een sterk financieel vierde kwartaal gedraaid, vooral door een toegenomen vraag uit de Verenigde Staten. Terwijl concurrenten worstelden met een afzwakkende markt, wist Ferrari zijn verkoopcijfers juist op te voeren.

De omzet steeg met 14 procent tot 1,74 miljard euro, mede doordat Ferrari meer duurdere modellen verkocht. Het ging om exclusieve auto's zoals de crossover Purosangue, de Roma Spider en de Ferrari 296 GTS. De operationele winst kwam uit op 643 miljoen euro, een stijging van 15 procent. Dit was boven de verwachtingen van marktkenners.

Ferrari krijgt dit jaar mogelijk last van de dreigende Amerikaanse importheffingen. De Verenigde Staten blijven Ferrari's grootste markt, goed voor een op de vier verkochte auto's. Toch verwacht de sportautofabrikant een omzet in 2025 van meer dan 7 miljard euro. Topman Benedetto Vigna voorziet dat de groei "stevig" zal zijn.

In China zagen de Italianen de verkopen opnieuw kelderen, met 38 procent in het afgelopen kwartaal. China is voor Ferrari echter een aanzienlijk kleinere markt dan voor veel andere fabrikanten van luxeauto's.