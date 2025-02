Hockeyers opnieuw te sterk voor Spanje in Pro League

SYDNEY (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben voor de tweede keer in een paar dagen tijd Spanje verslagen. De ploeg van Jeroen Delmee won vrijdag in Australië de wedstrijd in de Pro League met 2-1 van de formatie van de voormalige Oranje-bondscoach Max Caldas.

Pepijn van der Heijden opende met zijn eerste interlanddoelpunt de score uit een strafcorner, waarna Koen Bijen de voorsprong van Oranje verdubbelde. Gerard Clapes deed nog wat terug namens Spanje.

De Nederlandse ploeg had dinsdag de eerste wedstrijd in Sydney met 4-2 van Spanje gewonnen. Twee dagen later was Australië met dezelfde cijfers te sterk. Bij de eerste serie duels had de ploeg van Delmee in Amstelveen een keer verloren en drie keer gelijkgespeeld, maar wel steeds een bonuspunt verdiend na de shoot-outs.

Oranje speelt zondag opnieuw tegen Australië in Sydney.