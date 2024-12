Beursweek in teken van cijfers over Amerikaanse arbeidsmarkt

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers kijken de aankomende beursweek onder meer uit naar verschillende gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt die naar buiten komen. Deze cijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Afgelopen week leidden nieuwe gegevens over de Amerikaanse economie nog tot vrees bij beleggers dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk terughoudender zal zijn met toekomstige renteverlagingen.

Dinsdag staan er cijfers over het aantal openstaande vacatures in oktober in de Verenigde Staten op de rol. Vrijdag volgt dan het belangrijke werkgelegenheidsrapport van de overheid over de maand november, waarin cijfers worden gemeld over onder meer de banengroei en werkloosheid.

Daarnaast was afgelopen week koopjesfestijn Black Friday en staat maandag Cyber Monday op de planning. Die dagen zijn het startschot voor het feestdagenseizoen en een belangrijke periode voor winkelbedrijven. Aan de hand van het koopjesfestijn wordt mogelijk meer duidelijk over de kooplust van Amerikaanse consumenten.

Verder krijgen beleggers maar weinig bedrijfsresultaten te verwerken. In de VS komen sportschoenenketen Foot Locker en IT-dienstverlener Hewlett Packard Enterprise nog met cijfers.

Aan het Damrak meldt Prosus maandag halfjaarresultaten over zijn gebroken boekjaar. Vorige maand kwam de techinvesteerder nog met een handelsupdate, waarin het bedrijf verwachtte dat de nettowinst per aandeel in de zes maanden tot en met september tot 43 procent is gestegen. Prosus profiteerde onder meer van een versnelde groei en verbeterde winstgevendheid van de e-commerceactiviteiten en zijn aandelenbelang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent.

Donderdag komen de ministers van de organisatie van olieproducerende landen OPEC en bondgenoten als Rusland bijeen om een beslissing te nemen over de toekomstige olieproductie. De bijeenkomst zou eerst op 1 december plaatsvinden, maar werd verplaatst. Door de zwakkere oliemarkt heeft OPEC+ een plan voor een geleidelijke productieverhoging uitgesteld tot begin volgend jaar. Vorige maand besloot het oliekartel nog om de geplande verhoging van de productie met een maand uit te stellen door de onrust in het Midden-Oosten. Hierop gingen de olieprijzen omhoog.