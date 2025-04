Hockeyers Rotterdam naar halve finale van Euro Hockey League

DEN BOSCH (ANP) - De hockeyers van Rotterdam hebben zich geplaatst voor de halve finale van de Euro Hockey League. Ze versloegen het Engelse Old Georgians (6-3) op het complex Oosterplas van hockeyclub Den Bosch.

Het Belgische Gantoise is zaterdag de tegenstander van Rotterdam in de halve eindstrijd. Ook Kampong en Bloemendaal strijden dan tegen elkaar om een plek in de finale.

Guus Jansen sloeg Rotterdam op voorsprong in een wedstrijd met veel strafcorners. Ashley Jackson maakte gelijk. Vervolgens liep Rotterdam uit door treffers van Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam binnen twee minuten. James Carson maakte het duel weer spannend (2-3) maar Hertzberger tekende al snel voor zijn tweede treffer van de wedstrijd. Pepijn van der Heijden en Dylan Lucieer lieten Rotterdam verder uitlopen. Samuel Ward bepaalde in de slotfase de eindstand namens de Engelsen.