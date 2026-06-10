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Hockeyster Post fit voor Pro League-duels Oranje in Rotterdam

Sport
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 11:22
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UTRECHT (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren van de Nederlandse hockeysters heeft Lisa Post opgenomen in zijn selectie voor de vier Pro League-wedstrijden in juni in Rotterdam. De speelster van SCHC komt terug van een blessure. Josine Koning, Noor van den Nieuwenhof en Guusje Moes ontbreken door blessures.
"We zijn blij dat Lisa weer terug is. Ze doet alles mee in de trainingen en is weer volledig aangesloten", zei Ehren via de bond.
Nederland speelt tussen 13 en 21 juni twee keer tegen Ierland en twee keer tegen Spanje in Rotterdam. "Het is supermooi om wedstrijden te spelen in Nederland. Het geeft iets aparts, dat je in een vol stadion staat waar iedereen in het oranje is. Daar kijken we echt naar uit", aldus Ehren.
Oranje is na acht wedstrijden nog ongeslagen in de Pro League. De ploeg heeft 24 punten, 3 punten meer dan nummer 2 België. Spanje (14 punten) en Ierland (6 punten) staan op respectievelijk de vijfde en zevende plaats.
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