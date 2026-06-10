ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne valt door Rusland gebruikte haven Marioepol aan

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 11:20
anp100626104 1
MARIOEPOL (ANP/RTR/DPA) - Oekraïne heeft afgelopen nacht meerdere faciliteiten in de haven van Marioepol aangevallen. Volgens Kyiv is het vermogen van de Russen om de haven te gebruiken in de oorlog daardoor "aanzienlijk beperkt".
Marioepol ligt in het door Rusland bezette gedeelte van de oblast Donetsk. Aan het begin van de oorlog werd er hevig gevochten om de kuststad, die daarbij deels verwoest werd. Sindsdien zijn de Russen hard bezig om de stad weer op te bouwen. Volgens Oekraïne gebruiken de Russen de haven nu voor militaire doeleinden en voor de export van Oekraïens graan.
Oekraïne viel afgelopen nacht ook andere delen van Rusland aan. Rusland zei 326 Oekraïense drones te hebben onderschept. Onder meer in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, werden oliefaciliteiten geraakt. Op de door Rusland geannexeerde Krim werd een geschiedenismuseum getroffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

240462100_m

Grootbanken houden spaarrente bewust laag: 'Kloof momenteel grootst in jaren, spaarder loopt duizenden euro's mis'

171088156_m

Deze functie op je Android maakt je telefoon langzamer

173544800_m

Bestaat er buitenaards leven? Dit is wat wetenschappers echt denken

145883244_m

Rechter fluit baas terug na ‘ontmaskering’ zieke werknemer

bafkreicambzkbwity5hhg7jzk3h4rlaxoclnlevnulqhmw3hsgrx4nwsnq

Trump verliest grip: zelfs Netanyahu negeert zijn bevelen

ANP-534114991

Kans dat AMOC instort groter dan gedacht: 'Prognose: eeuwen kutweer in Europa'

Loading