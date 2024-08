Hoedemakers mist olympische finale hockeyers

PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeyers moeten het donderdagavond in de finale van de Olympische Spelen tegen Duitsland stellen zonder Tjep Hoedemakers. De aanvaller van Oranje liep in de halve eindstrijd tegen Spanje een enkelblessure op en is daarvan niet voldoende hersteld.

De 26-jarige Hoedemakers, uitkomend voor Rotterdam, was in Parijs een vaste waarde in de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee. Hij wordt vervangen door Steijn van Heijningen, zijn teamgenoot bij Rotterdam. Reserve Van Heijningen speelde nog geen minuut in Parijs.

De finale tussen Nederland en Duitsland begint om 19.00 uur. Oranje kan voor het eerst sinds 2000 olympisch kampioen worden.