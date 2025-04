Honkballer Profar 80 wedstrijden geschorst vanwege dopinggebruik

ATLANTA (ANP) - De Nederlandse honkbalinternational Jurickson Profar (32) is voor tachtig wedstrijden geschorst omdat sporen van een verboden middel zijn gevonden. Zijn club Atlanta Braves schrijft in een verklaring "zeer verbaasd en extreem teleurgesteld" te zijn door het dopinggebruik. De schorsing gaat onmiddellijk in. "Wij hopen dat Jurickson hiervan leert", aldus de club.

Profar testte positief voor het zwangerschapshormoon (HCG), een verboden middel volgens de Major League Baseball (MLB). HCG is een testosteronstimulerend middel dat ook op de dopinglijst van dopingautoriteit WADA staat.

Profar stapte recent over van de San Diego Padres naar de Atlanta Braves. Hij kende vorig jaar een van zijn beste jaren in de Amerikaanse Major League. Hij werd als achtste Nederlander ooit geselecteerd voor de All Star Game.