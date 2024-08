Hoogspringer Kerr bezorgt Nieuw-Zeeland gouden medaille

SAINT-DENIS (ANP) - De Nieuw-Zeelander Hamish Kerr heeft op de Spelen bij het hoogspringen goud in de wacht gesleept. Hij rekende in een jump-off af met de Amerikaan Shelby McEwen. Beide atleten gingen over 2,36 meter, maar hadden evenveel foutsprongen. Omdat McEwen in de verlenging niet over 2,34 meter vloog en Kerr wel, ging de overwinning naar de Nieuw-Zeelander.

Het brons was voor Mutaz Barshim met 2,34 meter. De Qatarees won op de vorige Spelen goud met de Italiaan Gianmarco Tamberi. Die werd elfde nadat hij zich eerder op de dag nog per ambulance naar het ziekenhuis had laten brengen. Tamberi had last van een niersteen. Hij kwam in het Stade de France alleen over een hoogte van 2,22 meter.