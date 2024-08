Havik baalt, Van Schip zwijgt na koppelkoers op Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - De wereldtitel vorig jaar in Glasgow was een hoogtepunt voor de baanrenners Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik. De koppelkoers op de Olympische Spelen werd een teleurstellende ervaring. "We waren niet sterk genoeg", was de conclusie van Havik.

De gedachten van Van Schip bleven onbekend. De geboren Schalkwijker verscheen niet in de mixed zone. In de wedstrijd velde hij de aan de binnenkant rijdende Brit met op het oog een kopstoot. "Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat het meer vermoeidheid is geweest. Ik denk dat Jan-Willem kapot zat." De jury hield het ook bij die uitleg: Nederland behield de zevende plaats in het klassement.

"Het doel was uiteraard een ronde te pakken, maar niet te vroeg", vertelde Noord-Hollander Havik. "We wilden wachten tot iedereen kapot zat. We hebben het nog geprobeerd, maar kwamen tekort. We zijn de wereldkampioenen, maar het is altijd een momentopname."