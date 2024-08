IOC diskwalificeert Afghaanse breaker om 'politieke slogan'

PARIJS (ANP) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is niet gediend van de boodschap die de Afghaanse Manizha Talash verspreidde tijdens haar enige breakingoptreden in Parijs. De voor het vluchtelingenteam uitkomende Talash danste aan het einde van haar battle tegen de Nederlandse India Sardjoe met een cape met de tekst 'Free Afghan Women'. Het IOC diskwalificeerde de 'B-girl' uren later, ook al was ze allang uitgeschakeld.

Talash was als zeventiende toegelaten tot het olympisch breakingtoernooi, dat voor het eerst op het programma stond. In haar verloren voorronde tegen Sardjoe maakte ze gebruik van het podium om een volgens het IOC "politieke slogan" te tonen.