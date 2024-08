Hockeyster Jansen met negen doelpunten topscorer van Spelen

COLOMBES (ANP) - Hockeyster Yibbi Jansen is met negen doelpunten de topscorer geworden van het hockeytoernooi voor vrouwen op de Olympische Spelen. Ze was ook in de finale tegen China trefzeker. In het laatste kwart maakte ze er uit een strafcorner 1-1 van. Oranje won uiteindelijk na shoot-outs (3-1).

De 24-jarige Jansen maakte vier van haar doelpunten tegen gastland Frankrijk, in de groepsfase. Die wedstrijd werd met 6-2 gewonnen.

Frédérique Matla, Marijn Veen en Luna Fokke kwamen allemaal drie keer tot scoren voor het Nederlands team. Felice Albers, die op de Spelen in Tokio zes goals maakte, wist het doel niet te vinden op de Spelen van Parijs.

Oranje bleef tijdens het hele olympische toernooi ongeslagen. Nederland scoorde 26 keer en kreeg zeven doelpunten tegen.