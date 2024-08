Italiaan Bettiol verruilt wielerploeg EF per direct voor Astana

LUXEMBURG (ANP) - Wielrenner Alberto Bettiol rijdt per direct voor Astana. De Italiaan verruilt tijdens het huidige seizoen EF Education-Easypost voor het wielerteam van Aleksandr Vinokoerov en tekent ook een contract voor de komende drie seizoenen.

De 30-jarige Bettiol reed sinds 2019 voor de Amerikaanse ploeg van teambaas Jonathan Vaughters. Hij won in 2019 de Ronde van Vlaanderen en in 2021 een etappe in de Giro d'Italia. Dit seizoen schreef de Italiaan de wedstrijd Milaan-Turijn op zijn naam en werd hij Italiaanse kampioen op de weg.

"Ik ben heel blij dat ik me aansluit bij Astana", laat Bettiol via het team weten. "Ik was onder de indruk van de interesse van het team in mij en de houding van Vinokoerov. Dat overtuigde me dat ik de juiste beslissing neem om deze stap midden in het seizoen te maken. Ik ken mijn programma nog niet. Ik ben nu op hoogtestage in Livigno om me voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen."

Vinokoerov noemt Bettiol vooral een versterking voor de klassiekers en de eendagswedstrijden. "Hij kent al een uitstekend seizoen. Ik hoop dat hij het tweede deel van dit seizoen bij ons ook een hoog niveau haalt. Ik ben EF Education-Easypost dankbaar voor de open en vriendelijke opstelling tijdens de voorbereiding van deze transfer."