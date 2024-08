All you can fly: Wizz Air komt met onbeperkt vliegabonnement

De Hongaarse lowcostmaatschappij Wizz Air gooit een nieuw lokkertje in de strijd om hun lege vliegtuigstoelen te vullen: een jaarabonnement waarmee je onbeperkt kunt vliegen voor een vast bedrag. Voor slechts 599 euro kun je naar hartenlust van hot naar her vliegen op alle routes van Wizz Air. Maar let op: er zitten wel wat haken en ogen aan.

De vliegschaamte voorbij

Wizz Air is actief sinds 2003 en vliegt in Nederland voornamelijk vanaf Eindhoven naar bestemmingen in Oost-Europa, zoals Warschau, Boedapest, Riga, Gdansk, Boekarest, Belgrado en Sofia. Voor reislustige types is het een verleidelijk aanbod: een jaar onbeperkt vliegen voor 599 euro, en als je vandaag nog beslist, is er een introductieprijs van 499 euro. Klinkt als een droomdeal , toch?

Addertjes onder het gras

Maar zoals altijd zit de duivel in de details. Ten eerste mag je alleen handbagage meenemen. Voor de grote koffers zal je toch nog dieper in de buidel moeten tasten. Daarnaast mag je je vlucht pas 72 uur van tevoren boeken. En vol is vol, dus als er geen plek is, heb je pech.

Onzeker

Dit brengt ons bij het volgende punt: je retourvlucht. Als je langer dan drie dagen op je bestemming wilt blijven, weet je pas kort voor vertrek of en wanneer je weer terug kunt vliegen. Deze deal lijkt dus vooral aantrekkelijk voor reizigers met een zee van flexibiliteit in hun agenda. En heel flauw: per vlucht betaal je 10 euro administratiekosten.

Flexibel

Toch verwacht Wizz Air dat zo’n 10.000 passagiers zich laten verleiden tot dit ‘All You Can Fly lidmaatschap’. Of dat aantal daadwerkelijk gehaald wordt, valt nog te bezien. Maar met 218 vliegtuigen en een omzet van 1,25 miljard euro in het eerste kwartaal van 2024, kan de maatschappij het zich permitteren om te experimenteren.

Studenten en 'anywheres'

Wizz Air is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die met een dergelijk abonnement komt. In het verleden probeerden meerdere airlines soortgelijke concepten, maar de meeste hielden het niet lang vol. In Amerika biedt Frontier echter nog steeds een abonnement aan waarmee je voor 600 dollar per jaar last minute tussen verschillende Amerikaanse steden kunt vliegen. Dit abonnement richt zich vooral op thuiswerkers en studenten die flexibel moeten reizen voor werk of studie.