Italiaan Milan wint openingsrit Ronde van Polen na massasprint

KOSZALIN (ANP/Belga) - De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De renner van Lidl-Trek bleef in een massasprint de Fransman Paul Magnier (Soudal Quick-Step) en de Brit Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) voor.

Voor Milan betekent het de 34e ritzege in zijn loopbaan en de eerste in de Italiaanse kampioenstrui die hij sinds eind juni mag dragen. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter een voorsprong van twee seconden op de Pool Kamil Malecki (Pinarello Q36.5), die in de kopgroep bonificatieseconden pakte, en vier seconden op Magnier.

De Ronde van Polen kent zeven etappes. Dinsdag staat er een relatief vlakke tweede etappe over 150,1 kilometer naar Szczecin op het programma.