Japanse tennisheld Nishikori neemt afscheid met nederlaag

TOKIO (ANP) - De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft afscheid genomen van het tennis met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige Nishikori, die in 2014 in de finale stond van de US Open en twaalf ATP-toernooien won in zijn carrière, verloor in twee sets van de Amerikaan Frances Tiafoe (4-6 4-6).

"Ik had graag een iets overtuigendere prestatie neergezet. Maar ik ben blij dat ik tot het einde ben blijven vechten", zei de geëmotioneerde Nishikori na afloop op de baan. "Spelen in Japan is altijd bijzonder geweest."

Nishikori kon in Tokio meedoen op een wildcard, want de voormalig nummer 4 van de wereld was afgezakt naar de 436e plaats op de wereldranglijst. Blessures hinderden zijn tennisloopbaan; hij onderging twee elleboogoperaties en een aan zijn heup en was tussen 2021 en 2023 afwezig op de tour. De Japanner was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een grandslamtoernooi haalde; Nishikori verloor destijds in New York van de Kroaat Marin Čilić.