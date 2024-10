Jutta Leerdam: "Ik ben geen diva, ik ben Jutta"

Het AD sprak uitgebreid met Jutta Leerdam. De leukste citaten.

,,Ik snap dat mensen soms social media verwarren met Jutta. Ze zien me alleen daar, terwijl ze vergeten dat ik nog steeds precies dezelfde Jutta ben. Gewoon nuchter, gewoon mezelf. Al die gekke, leuke extreme dingen die ik doe, dat is voor mij dus niet het belangrijkste in mijn leven. Maar door die levensstijl die ik soms op social media laat zien, snap ik dat mensen zoiets hebben van: oh, dan zal ze wel een diva zijn. Maar dat is Jutta dus niet, dat is geen afspiegeling van mijn leven."

Ik ben supergevoelig

"De mensen die mij kennen, die weten dat ik een keiharde werker ben. Heel oprecht, heel gevoelig. Dat is waarom ik ook allemaal lieve reacties heb gehad van zoveel vrouwen. Mijn DM zat die weken helemaal vol met support. Die liefde en steun van vrouwen doet me zo goed en dat is ook waarom ik me wil blijven uitspreken voor vrouwen. Omdat ze ook zien hoe ik ben, zij weten ook dat ik supergevoelig ben. En juist omdat ik zo gevoelig ben, maak ik dit soort keuzes. Want ik kan mezelf niet permitteren om dingen te kiezen in mijn leven of in mijn korte carrière, waar ik spijt van ga krijgen. Dat is meer waarom ik ál deze dingen doe. Het is gewoon dat ik héél gevoelig ben. En omdat ik een vrouw ben, ben ik nog extra gevoelig, denk ik. Dat is mijn superpower. Echt waar. Echt mijn superpower."

Social media betalen mijn carriere

,,Ik doe het gewoon op mijn manier. Ben gewoon mezelf. Social media is een deel van mijn werk, één procent van wat ik doe. Mede daardoor kan ik mijn gevoel volgen, kiezen voor deze route. Ik wil die krachttrainer in dienst. Ik wil met deze coach werken. Ik wil bij dit team aansluiten. Omdat ik dat vanuit mijn eigen zak betaal. Mijn social media is mijn main inkomen. Ik verdien veel meer met mijn social media dan dat ik met een teamcontract zou verdienen. Ik heb dit merk voor mezelf gecreëerd, vanaf een jonge leeftijd al. Dat is niet Jutta, dat is het merk Jutta. Dat is hetgeen wat mijn route fund."

,,Ja, maar hoezo dan? Ik had ook geen contract meer, dat liep af. Ik kon vernieuwen of niet. En ik had gewoon in mijn hoofd dat ik dit wilde. Dan is het toch oké? De mensen die anderen judgen die wél durven en anders denken, moeten denk ik zelf eerst eens reflecteren. Wat mis ik in mijn leven? Waarom heb ik het gevoel dat ik moet judgen op iemand die risico neemt, die haar hart volgt. Als ik faal met de keuzes die ik nu maak, dan zie ik dat niet als falen. Dan heb ik daarvan geleerd. Maar falen is voor mij als ik over dertig jaar terugkijk en denk van: ik heb toen echt keuzes gemaakt waarvan ik nu spijt heb. Ik ben echt meegegaan. Heb voor safe gekozen, ben een beetje in de schaduw gebleven, lekker makkelijk. Kijk, dát voelt voor mij als falen. Dit is het jaar voor de Spelen en ik wil niet op safe spelen. Safety kun je natuurlijk zien als een commercieel team om je heen, niemand let heel erg op je, lekker in de schaduw. Maar dat heb ik sowieso niet. Mensen zullen toch wel op mij letten. Dus wil ik mensen om me heen die er continu bij zijn, er continu bovenop zitten. Dat is voor mij veiligheid."

De jongens van Jumbo

,,Die jongens van Jumbo gingen gewoon hard, die kon ik soms ook niet bijhouden. Maar dat was op zich geen probleem, ik deal gewoon met de situatie die ik heb. Nu ook. En dat voelt voor mij niet moeilijk. Want de stabiliteit zit bij mij dit jaar meer in de staf dan in mijn teamgenoten. En ik heb ook niet het gevoel van: oh, wat ben ik alleen. Het is heel grappig dat mensen steeds zeggen: je doet alles in je eentje. Want dat doe ik dus helemaal niet. Mijn team, dat zijn de mensen om mij heen, mijn vrienden en familie die mij altijd steunen. Die basis is niet veranderd. Zij zijn wat er ook gebeurt Team Jutta."

"Deze sport doe ik om één reden en dat is dat ik er alles uit wil halen. Ik wil uiteindelijk heel graag olympisch kampioen worden. Dit is het preolympisch seizoen en ik heb dit nodig. Die extreme begeleiding, die training van mijn hersenen. Misschien ook wel die druk. Want ik ga daar ergens ook wel lekker op."

Druk is mijn ADHD

,,Die stress, die druk, dat is mijn ADHD. Die hyperfocus, daar ga ik gewoon écht goed op. Altijd. Kijk, aan het begin van dit seizoen vind ik die druk misschien ook wel weer lastig. Omdat ik nu nieuw materiaal heb, nieuwe schaatsschoenen, en ik weer moet wennen aan die timing. Alleen dit seizoen is zo lang, het WK afstanden is in maart. Dan móét het pas. Dus ik heb nog genoeg World Cups om dat onder de knie te krijgen. Dit is een opbouwseizoen, investeren in volgend jaar. En als ik die safety voor mezelf straks allemaal heb afgecheckt in mijn hoofd, dan is in het olympische seizoen gewoon vrijuit schaatsen en all balls out. En dan wordt het leuk."

Jake Paul wilde betalen

Vanaf het moment dat ik de keuze maakte alleen verder te gaan, heeft hij aangeboden om te helpen, maar ik wil het zelf doen en mijn partners maken dat mogelijk. Ik betaal alles zelf, dat vind ik ook superbelangrijk. Hij wil alles betalen, hoor. Maar dat wil ik gewoon écht niet. Dit is mijn carrière. Mijn kosten. Mijn verantwoordelijkheid. Ik werk hier hard voor. Het zijn mijn sponsors. Mijn partners. Dat gaat ook gewoon hartstikke goed. Mijn eigen ding, mijn eigen wereld, mijn eigen leven. Vind ik heel belangrijk. Maar Jake is super supportive, dus hij komt zeker langs. En als ik bij hem in Puerto Rico ben, waar ik één trainingskampje heb gedaan, dan heb ik alles. Gym, eigen schaatsplank, eigen fiets. Allemaal goed geregeld."

In november ga ik naar Dallas, als Jake vecht met Mike Tyson. Dat is voor hem zo'n belangrijk moment. Dat is voor hem eigenlijk de Olympische Spelen van zijn carrière. Het eerste gevecht op Netflix, iedereen kan gewoon kijken. Dat wordt supergroot en hij wil heel graag dat ik erbij ben."