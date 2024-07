Kamminga en Corbeau zwemmen naar halve finales 200 meter school

PARIJS (ANP) - Arno Kamminga en Caspar Corbeau hebben zich een kleine twee dagen na het mislopen van een olympische medaille op de 100 meter schoolslag geplaatst voor de halve finales van de dubbele afstand. De in Amerika geboren Corbeau, winnaar van WK-zilver in februari, zwom de vierde tijd in Parijs (2.09,78). Kamminga, goed voor olympisch zilver in Tokio, ging als twaalfde door (2.10,53).

De Zuid-Koreaan Cho Sung Jae was de snelste in 2.09,45. De Franse publiekslieveling Leon Marchand zwom onder aanmoediging van de duizenden mensen op de zo goed als uitverkochte tribunes de derde tijd (2.09,55).