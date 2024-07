Vastgoedeconoom heeft onorthodoxe oplossing: ‘Bouw komende twee jaar alleen nog huurwoningen’

Om het woningtekort te lijf te gaan, moeten er de komende twee jaar alleen maar huurwoningen bijgebouwd worden. Dit is de oproep van vastgoedeconoom Madeline Buijs. Volgens haar zou dit de druk op de oververhitte woningmarkt sterk verlichten. "Er zijn nu onorthodoxe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de woningmarkt toegankelijker wordt”, zegt Buijs op BNR

Hoewel Buijs erkent dat deze maatregel niet alle problemen op de huizenmarkt zal oplossen, denkt ze dat het een significante impact zal hebben. "Het is namelijk een groot probleem dat het aanbod van het aantal huurwoningen al langere tijd afneemt. Als je nu veel huurwoningen gaat bijbouwen, dan wordt dat probleem een stuk minder."

Wet betaalbare huur

Om het aantal huurwoningen te vergroten, zijn er wel partijen nodig die bereid zijn om te bouwen. Veel pensioenfondsen kiezen er door de recente renteverhogingen juist voor om hun huurwoningen te verkopen. Toch is Buijs optimistisch en denkt ze dat woningcorporaties en andere langetermijnbeleggers het plan kunnen realiseren. "Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties en andere beleggers die meer ruimte hebben om in de lange termijn te investeren”, legt ze uit.

De Wet betaalbare huur van oud-woonminister Hugo de Jonge lijkt ervoor te zorgen dat huurwoningen van de markt verdwijnen, omdat het niet meer rendabel is om deze te verhuren. Buijs ziet echter wel mogelijkheden: "Bij nieuwbouwwoningen mag je nog wel 10 procent meer huur vragen, dus er is nog lucht."

Onorthodoxe maatregelen

Jaarlijks komen er ongeveer 55.000 woningen bij op de markt. Als Buijs plan wordt uitgevoerd, betekent dit dat er de komende twee jaar zo'n 100.000 extra huurwoningen bij komen. Dit zou een enorme impact kunnen hebben op de huurprijzen en de toegankelijkheid van woningen.

De vraag is natuurlijk waar deze huurwoningen gaan verrijzen. Volgens Buijs is het tekort het grootst in de vijf grote steden, dus daar moet de focus liggen. Maar ook buiten de Randstad is er een flinke afname in het aanbod. Daar is door de toenemende vergrijzing behoefte aan een ander soort huurwoningen.

Politieke actie

Om de plannen van Buijs te realiseren, moet politiek Den Haag er eerst brood in zien. De econoom roept het kabinet dan ook op om dit soort onorthodoxe maatregelen te overwegen. Dit is volgens haar nodig om de woningmarkt toegankelijker en toekomstbestendiger te maken.