Hof Marokko kijkt opnieuw naar zaak Nederlanders met doodstraf

MARRAKECH (ANP) - De zaak van twee Nederlanders die in Marokko de doodstraf kregen voor een vergismoord moet opnieuw bekeken worden door het gerechtshof. Dat bevestigt de advocaat van de twee, Bob Kaarls, na berichtgeving door De Telegraaf. Mocht de straf van de mannen omgezet worden in een levenslange celstraf dan zouden zij die mogelijk in Nederland uit kunnen zitten.

Volgen de krant zou het duo in november 2017 een rivaal van Ridouan Taghi hebben moeten doodschieten, maar kwam bij de aanslag bij een café in Marrakech de zoon van een hoge rechter om het leven.

De Hoge Raad van Marokko heeft de zaak nu terugverwezen naar het gerechtshof in Casablanca. Volgens de hoogste rechter is bij de oplegging van de straf door het hof niet voldoende gekeken naar de eventuele rol en de houding van de twee, legt de advocaat uit. Hij vindt de oplegging van de doodstraf dan ook opmerkelijk. "Zij zijn de enigen die medewerking hebben verleend."

De doodstraf wordt sinds 1993 niet meer uitgevoerd in Marokko.