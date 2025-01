Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles weer in Super Bowl

KANSAS CITY (ANP/RTR/DPA) - Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles spelen op 9 februari in het Caesars Superdome van New Orleans de 59e editie van de Super Bowl, ofwel de finale van het kampioenschap in het American football. De Chiefs kunnen als eerste team de begeerde Vince Lombardi Trophy voor de derde keer op rij winnen.

De Chiefs staan voor de vijfde keer in zes jaar in de finale. De ploeg bereikte de eindstrijd door Buffalo Bills te verslaan met 32-29. Quarterback Patrick Mahomes blonk uit door twee touchdowns te maken en er een voor te bereiden. De Eagles versloegen Washington Commanders met 55-23. Jalen Hurts en Saquon Barkley scoorden ieder drie touchdowns voor de Eagles.

De finale is een herhaling van 2023, toen de Chiefs en de Eagles ook tegenover elkaar stonden. Het werd toen 38-35 voor de Chiefs.

Bekendste fan van Kansas City Chiefs is popicoon Taylor Swift, die een relatie heeft met Travis Kelce, een van de spelers.