7 tekenen dat je veel te aardig bent

Het gaat veel over rotzakken, narcisten en bullebakken. Logisch: van hen hebben we last. Maar er zijn ook veel mensen die juist aardiger zijn dan goed voor hen is.

Ben jij iemand die altijd klaarstaat voor anderen, zelfs als het ten koste gaat van jezelf? Te aardig zijn, klinkt misschien positief, maar het kan ook een valkuil zijn. Hier zijn zeven signalen dat je misschien te ver gaat in je goedheid.

1. Je zegt overal 'ja' uit angst om anderen teleur te stellen

Of het nu gaat om een collega die op het laatste moment hulp vraagt of een vriend die tijdelijk bij je wil intrekken, je vindt het moeilijk om nee te zeggen. Zelfs als het je eigen leven ingewikkelder maakt

.2. Je zet je eigen behoeften constant opzij

Je prioriteiten komen altijd op de tweede plaats. Tijd voor jezelf vinden is bijna onmogelijk, omdat je altijd bezig bent met wat anderen nodig hebben.

3. Je zoekt voortdurend goedkeuring van anderen

Een kritische opmerking of een meningsverschil kan je diep raken, omdat je graag wilt dat iedereen je aardig vindt. Dit kan ervoor zorgen dat je jezelf wegcijfert om conflicten te vermijden.

4. Je voelt vaak emotionele uitputting

Doordat je geen grenzen stelt en altijd beschikbaar bent, raak je mentaal uitgeput. Het gevoel van constante druk kan zwaar wegen op je welzijn.

5. Je vergeeft anderen te snel, zelfs als ze je kwetsen

Wanneer mensen misbruik maken van jouw vriendelijkheid, zoek je excuses voor hun gedrag. Dit kan betekenen dat je te veel tolereert en jezelf tekortdoet.

6. Je vermijdt conflicten koste wat kost

Je zwijgt of geeft toe in discussies om confrontaties te vermijden, zelfs als dat betekent dat jouw gevoelens en meningen niet gehoord worden.

7. Je voelt je vaak gebruikt

Als mensen alleen naar jou toekomen voor hulp of gunsten, maar er niet voor jou zijn wanneer jij ze nodig hebt, is dat een duidelijk teken dat jouw goedheid wordt uitgebuit.

Waarom grenzen stellen belangrijk is

Te aardig zijn, betekent niet dat je alles moet accepteren. Grenzen stellen en leren nee zeggen is essentieel om je energie en mentale gezondheid te beschermen. Het is niet egoïstisch om voor jezelf op te komen; het is noodzakelijk. Herken jij jezelf in deze signalen? Het is nooit te laat om stappen te ondernemen en beter voor jezelf te zorgen!