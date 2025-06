Kickbokser Verhoeven voor veertiende keer wereldkampioen in Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - Rico Verhoeven blijft voorlopig op zijn troon zitten. De 'King of Kickboxing' verdedigde voor de dertiende keer met succes zijn wereldtitel. Hij versloeg de passief vechtende Rus Artem Vakhitov in Rotterdam Ahoy na vijf ronden ruim op punten.

De zege van de 36-jarige Verhoeven kwam niet als een verrassing. De reus uit Brabant is tien centimeter langer en bijna zeventien kilo zwaarder dan Vakhitov, die vooral succesvol was bij de lichtzwaargewichten. Zijn klappen en trappen kwamen ook hard aan bij de 34-jarige Rus die vanwege de oorlog tussen zijn geboorteland en Oekraïne onder neutrale vlag moest vechten.

Verhoeven is sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen in de zwaarste gewichtsklasse van het kickboksen. Volgens zijn criticasters vecht hij niet altijd tegen de sterkste tegenstanders. Maar de vechtsporter, die ook graag in films acteert. won ook tweemaal van Badr Hari en Jamal Ben Saddik. Dat kwam vooral doordat hij veel fitter was. Verhoeven benadrukt vaak dat hij nooit een tegenstander heeft geweigerd en bereid is om tegen iedereen te vechten.