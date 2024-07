Waarom je moet stoppen met tanken na de klik (zeker op een hete zomerdag!)

Je bent aan het tanken en op het moment dat de pomp ermee ophoudt, zie je een bedrag dat net niet mooi afgerond is. Je houdt van ronde getallen, en daarom voeg je nog een beetje extra brandstof aan je volle tank toe. Vervolgens loop je met een goed gevoel het tankstation in om af te rekenen. Dat kan toch geen kwaad?

Het is verleidelijk om nog één of twee keer bij te vullen, maar dit kan je duur komen te staan. En dat is niet alleen omdat het bedrag oploopt. Onderzoeksplatform Radar maakt duidelijk waarom je dit niet moet doen, en zeker niet op een hete zomerdag!

Niet alle benzine belandt in de tank

Als je na de klik blijft tanken totdat de benzine over de rand sijpelt, is de verspilling direct zichtbaar. Maar er zijn ook subtielere manieren waarop benzine verloren gaat. De tankslangen zijn namelijk zo ontworpen dat ze een deel van de brandstof terugzuigen zodra de tank vol is. Hierdoor geef je benzine terug aan het tankstation, terwijl je er wel voor betaalt. En die plassen onder je auto? Die kunnen ontstaan doordat de overloopbuis het overtollige brandstof afvoert. Zo betaal je meer, zonder dat je extra kilometers kunt rijden. En het is ook nog eens slecht voor het milieu.

Schade op de lange termijn

Het is nooit leuk om te betalen voor brandstof die je niet gebruikt. Maar het 'extra tanken' kan ook serieuze schade veroorzaken op de lange termijn. De overtollige benzine kan op plekken terechtkomen waar het niet hoort en schade aanrichten, bijvoorbeeld in het ontluchtingssysteem. De kosten voor reparatie of vervanging variëren per voertuig, maar het zijn ongetwijfeld bedragen die je liever aan iets anders uitgeeft.

Zomerhitte

Door de hitte zet brandstof uit. Als je je tank dan helemaal vol gooit kan er diesel of benzine gaan lekken door de tankopening of de brandstofontluchting. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, het kan ook de lak of de bodembescherming beschadigen. In het ergste geval kan er brand uitbreken omdat de brandstof op de uitlaat terecht komt.

Brandstof zet uit

Je hoeft niet heel veel benzine uit je tank te laten. Het belangrijkste is dat je direct stopt zodra het vulpistool afslaat. Ook kun je beter tanken als je daarna een grote afstand gaat afleggen. Het temperatuurverschil tussen de benzine die ondergronds is opgeslagen en de brandstoftank kan meer dan 20 graden bedragen. Daardoor zet de benzine of diesel met zo'n 2 procent uit. Dat is een liter op een tank van 50 liter.

Wees daarom wijs en weersta de verleiding om na de klik door te tanken. Dit bespaart je veel geld en ongemak!