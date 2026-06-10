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Knappe zege tennistalent Boogaard op grastoernooi Rosmalen

Sport
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 14:27
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ROSMALEN (ANP) - Tennisser Thijs Boogaard heeft een knappe zege geboekt in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De 17-jarige Nederlander, de nummer 779 van de wereldranglijst, versloeg de Chinees Wu Yibing met 6-3 2-6 6-4.
De partij stond aanvankelijk voor dinsdag op het programma, maar werd verschoven vanwege de regen. Boogaard, die met een wildcard was toegelaten, brak in de eerste set zijn tegenstander in zijn eerste servicegame en gaf de voorsprong niet meer uit handen. De Chinese mondiale nummer 101 trok de stand gelijk in de tweede set, maar Boogaard won de derde set na een break op 4-4.
Boogaard treft in de tweede ronde de als derde geplaatste Daniil Medvedev. De Rus verloor in 2022 de finale in Rosmalen van Tim van Rijthoven.
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