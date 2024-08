Kool ziet dromen snel uitkomen in Tour de France Femmes

ROTTERDAM (ANP) - Charlotte Kool zag opnieuw een droom uitkomen in de tweede etappe van de Tour de France Femmes. Maandag schreef ze in Den Haag al de eerste etappe op haar naam, een dag later was ze in Rotterdam ook de beste in de tweede rit. "Dromen komen snel uit deze dagen", zei de sprintster van dsm-firmenich PostNL in het flashinterview na de etappe. "Eerst de zege gisteren en dan vandaag winnen in de gele trui. Dat is echt heel speciaal."

De 25-jarige wielrenster keek terug op een chaotische sprint. "We zaten een beetje ver, maar we wisten dat we rustig moesten blijven. Ik lanceerde mijn sprint en het was genoeg. Het was hectisch, maar daar houd ik van."

Kool gaf aan dat ze zich sterker dan ooit voelt, al was het begin van het seizoen moeizaam. "Ik had dit niet verwacht twee weken geleden. Maar het kan snel veranderen."

De sprintster verdedigt later dinsdag in de tijdrit in Rotterdam een voorsprong van veertien seconden op de Finse Anniina Ahtosalo en Lorena Wiebes.