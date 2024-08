Denise van B&B Vol Liefde zwanger: “We verwachten een klein wonder”

Denise Harms wees in het tweede seizoen van B&B Vol Liefde de ene na de andere man de deur, en bleef uiteindelijk alleen achter in haar Spaanse B&B. Maar na de opnames sloeg zij alsnog een avontuurlijke man aan de haak: de mountainbiker Andrew 'Andy' Weames. Nu verwacht het stel hun eerste kindje, en dat mag de hele wereld weten.

“We verwachten een klein wonder”, schrijft het koppel op Instagram. Ze plaatsten een reeks kiekjes bij de blijde boodschap, waaronder echofoto's. “Ons volgende avontuur wordt het beste tot dusver”, weten ze te melden vanuit Almuñécar.

'Spannende tijden'

In januari van dit jaar maakte de oud-deelnemer bekend dat ze verliefd was op Andy. “Liefde, zakendoen en een wederzijdse liefde voor dieren. Jij en ik zitten altijd on the same page”, aldus Denise. Daarbij deelde we een aantal foto’s van haar toen nog kersverse liefde. “Er komen spannende tijden aan.”