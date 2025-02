Krajicek: toeschouwersrecord en drie jaar verder met ABN AMRO

ROTTERDAM (ANP) - Aan de zijde van de gedroomde winnaar Carlos Alcaraz kon toernooidirecteur Richard Krajicek zondag goed nieuws vertellen. Bijna 142.000 mensen waren de afgelopen week getuige van het ABN AMRO Open, een record.

"Vorig jaar sprak ik met 127.000 toeschouwers al van een ongelooflijk record. Dat is dit jaar met bijna 142.000 bezoekers verpletterd", vertelde Krajicek, die winnaar Alcaraz "nu al een legende in zijn sport" noemde. De voormalige Wimbledonwinnaar had meer goed nieuws. In de ochtend was de overeenkomst met hoofdsponsor ABN AMRO met drie jaar verlengd. Het evenement, dat voor de 52e keer werd gehouden, is nu verzekerd tot en met 2028.

De samenwerking tussen de bank en Rotterdam Ahoy sinds 1974 is het langstlopende naamgevende sponsorschap op de ATP Tour. Ook het rolstoeltennistoernooi gaat mee in de verlenging van drie jaar.

"Een game, een set, een perfect match", omschreef Krajicek de samenwerking tussen het toernooi en de bank. "Het internationale tennis staat voor een nieuw begin, met nieuwe sterren die nieuwe fans naar de sport trekken. Om hier met ABN AMRO en Rotterdam Ahoy mede vorm aan te mogen geven is iets om naar uit te kijken."