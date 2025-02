Auto stond jaar lang op parkeerplaats Duitse luchthaven: zo duur is dat

Parkeren bij de luchthaven is duur, of dat nu op Schiphol is of in Berlijn. In de Duitse hoofdstad stond vlak bij het vliegveld op de parkeerplaats voor kort parkeren een jaar lang een VW Golf. De rekening? Om en nabij de 2 ton.

De Volkswagen stond recht voor de ingang van het vliegveld, maar is toch pas na een jaar weggesleept. Ondertussen kan de eigenaar - als die ooit nog wordt gevonden - een fikse rekening verwachten, want alleen de eerste tien minuten zijn gratis. Daarna wordt het al snel bizar duur: een uurtje kost 23 euro en voor een hele dag parkeren ben je meer dan 550 euro kwijt.

Misschien nog wel gekker dan de rekening is dat de eigenaar nooit is komen opdagen én dat zowel het vliegveld zelf, als de parkeerbeheerder en de politie een jaar lang geen reden zagen om de auto weg te halen. Pas op 28 januari kwam er een sleepwagen om de Volkswagen mee te nemen.

In de auto lagen nog een halve reep chocola en een geopend flesje water. Mogelijk had de eigenaar haast om weg te komen. De politie denkt dan ook dat de auto misschien voor een misdrijf is gebruikt. Maar daar gaan ze vermoedelijk nooit meer achter komen. "Noch de auto, noch de uit Hannover afkomstige kentekenplaat zijn als gestolen opgegeven”, zegt een politiewoordvoerder. "De auto werd uitgeschreven en het kenteken is inmiddels opnieuw uitgegeven.”

Bron: AD