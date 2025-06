Lamens treft bij debuut op Wimbledon Amerikaanse qualifier Jovic

LONDEN (ANP) - Suzan Lamens neemt het bij haar debuut op Wimbledon in de eerste ronde op tegen Iva Jovic uit de Verenigde Staten. Arantxa Rus treft in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Londen de Amerikaanse Caroline Dolehide.

Lamens (25) staat op de 68e plaats van de wereldranglijst. Haar 17-jarige Amerikaanse tegenstander staat op de 89e plaats. Jovic bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificaties.

De 26-jarige Dolehide, de tegenstander van Rus is de nummer 66 van de WTA-ranking. Rus (34) staat zelf momenteel op de 93e plaats.

Het belangrijkste grastoernooi van het jaar begint op maandag.