Lavreysen met teamsprint zonder garanties op EK baanwielrennen

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Met een experimentele ploeg rond olympisch kampioen Harrie Lavreysen neemt Nederland woensdag op de EK baanwielrennen in Heusden-Zolder deel aan de teamsprint. "Een leuke uitdaging", noemt Lavreysen het optreden zonder zijn vaste teamgenoten Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Bondscoach Hugo Haak beslist pas na de laatste training wie de Brabander vergezellen.

De teamsprint is al jaren het onderdeel waarop de Nederlandse baanrenners op grote toernooien het eerste goud veroveren. Zo ging het op de afgelopen twee Olympische Spelen, op WK's zes van de laatste zeven keer en op EK's de laatste vier keer.

Maar bij de Europese titelstrijd die woensdag begint, is alles anders. Van den Berg en Hoogland gaven eerder al aan hun seizoen later te willen beginnen. "Zij hebben voor een rustperiode gekozen. Ze stromen nu langzaam in en hebben acht maanden om zich voor te bereiden op de WK in Chili", vertelde Haak, die na een eerdere succesvolle periode na de Spelen Mehdi Kordi opvolgde.

Nieuwe aanwas

In zijn vorige periode als coach, die uitmondde in olympisch goud in Tokio, had hij op de teamsprint met Matthijs Büchli en eerder ook Nils van 't Hoenderdaal nog alternatieven voor het supertrio. Ook al omdat Hoogland twijfelt of hij nog doorgaat tot de Spelen van Los Angeles, is nieuwe aanwas noodzakelijk. Op de EK komen daarom Tijmen van Loon, Daan Kool en Loris Leneman in aanmerking om een team te vormen met Lavreysen. Op de teamsprint beginnen drie renners aan een race over drie ronden waarbij er na elke ronde een naar boven stuurt. Van Loon kan zowel starter als derde man zijn. Leneman is een starter, Kool is in beeld voor de derde positie. "Het is nog zoeken", zei Haak. "We hebben zowel bij de mannen als de vrouwen de absolute wereldtop in huis. Nu moeten we mensen opleiden die die stap kunnen maken en de huidige generatie onder druk kunnen zetten."

De teamsprinters rijden eerst de kwalificatie waarna de beste acht landen een tweede keer in actie komen, gevolgd door de finale en de strijd om het brons. "Top 5 zou mooi zijn", denkt Haak. Ook Lavreysen is voorzichtig. "Met de tijd die we vorige week op een testdag reden waren we vorig jaar zevende geworden. Ik hoop dat we drie keer kunnen starten."