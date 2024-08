Lavreysen naar halve finales sprint op Spelen, Hoogland nog niet

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenner Harrie Lavreysen heeft op de Olympische Spelen de halve finales bereikt in het sprinttoernooi. De titelverdediger was op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines in twee heats duidelijk de baas over de Pool Mateusz Rudyk.

Jeffrey Hoogland, de nummer 2 van de Spelen van Tokio, en de Brit Hamish Turnbull hebben een derde heat nodig om hun duel te beslissen.

De halve finales zijn vrijdag om 14.41 uur. De finale is diezelfde dag om 18.00 uur. Lavreysen is niet alleen in het bezit van een olympische titel. De 27-jarige Brabander is ook vijfvoudig wereldkampioen op de sprint.