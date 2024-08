Aandeelhouders Ryanair profiteren van vertraagde Boeings

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Ryanair kondigt aan voor nog eens 800 miljoen euro aan aandelen te gaan inkopen. De Ierse luchtvaartmaatschappij ziet daarvoor voldoende financiële ruimte omdat de leveringen van nieuwe Boeing-vliegtuigen zijn vertraagd. Daarmee veranderen de problemen bij Boeing in een meevaller voor de aandeelhouders van Ryanair.

Het inkoopprogramma komt bovenop een van 700 miljoen euro, dat tegen het einde van deze maand moet zijn afgerond. Door eigen aandelen in te kopen neemt het aantal uitstaande aandelen af, waardoor winst in de toekomst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden. Daardoor stijgt de winst per aandeel en profiteren aandeelhouders.

Boeing ligt onder vuur door een reeks incidenten die hebben geleid tot een rem op de productie. Daardoor moest Ryanair eerder al veel vluchten uit het schema schrappen, omdat in de planning was gerekend op een hele voorraad toestellen. Desondanks boekte de Ierse vliegmaatschappij een recordwinst over het afgelopen boekjaar.

De laatste kwartaalwinst viel wel fors lager uit door flinke druk op de ticketprijzen. Ryanair verwacht ook voor de belangrijke zomerperiode dat de ticketprijzen lager zullen zijn dan eerder gedacht. Ryanair heeft naar schatting over de afgelopen vijftien jaar ongeveer 8 miljard euro uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is inclusief dividend.