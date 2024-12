Lavreysen ook in Champions League Londen beste op de sprint

LONDEN (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft in de vierde wedstrijd van de Champions League opnieuw de sprint gewonnen. In Londen versloeg de olympisch en wereldkampioen zijn rivaal Matthew Richardson in de finale.

Voor Richardson was het de eerste keer dat hij in Engeland uitkwam als Brit. De in Engeland geboren, maar in Australië opgegroeide baanwielrenner komt sinds dit najaar uit voor Groot-Brittannië en niet meer voor Australië.

Lavreysen verloor de eerste wedstrijd op de sprint, maar was op beide avonden in Apeldoorn de beste op deze discipline. Hij schakelde in de halve finale landgenoot Jeffrey Hoogland uit.