Juntaleider Burkina Faso stuurt premier weg en ontbindt regering

OUAGADOUGOU (ANP/RTR) - Juntaleider Ibrahim Traoré van het Afrikaanse land Burkina Faso heeft de interimpremier weggestuurd en de regering ontbonden. Waarom is niet duidelijk. In een verklaring laat Traoré weten dat de regering wel aanblijft tot er een nieuwe is gevormd.

Traoré kwam in september 2022 aan de macht en al snel werd de nu weggestuurde Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela aangesteld als premier.

Delen van Burkina Faso gaan gebukt onder de terreur van extremistische moslimgroeperingen die banden hebben met Islamitische Staat en Al Qaeda. Traoré beloofde de groeperingen beter te bestrijden dan zijn voorgangers, maar de veiligheidssituatie in het land is onder zijn regime alleen maar verslechterd.