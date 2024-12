Aanklachten tegen Kosovaarse oud-president uitgebreid

DEN HAAG (ANP/AFP) - Tegen de voormalige Kosovaarse president Hashim Thaci, die in Den Haag terechtstaat voor oorlogsmisdaden, zijn de aanklachten uitgebreid. Hij wordt nu ook verdacht van belemmering van de rechtsgang en minachting van het hof, melden de aanklagers.

Het speciale Kosovotribunaal geeft aan dat de uitbreiding te maken heeft met vermeende pogingen om getuigen tegen hem en anderen te beïnvloeden. Thaci zal naar verwachting zondag verschijnen op een openbare hoorzitting in verband met de nieuwe aanklachten.

Thaci ontkent alle beschuldigingen van oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen Servië. In 2020 nam hij ontslag als president om zich te kunnen verantwoorden. Samen met andere kopstukken van het UCK (Kosovo Bevrijdingsleger) staat hij terecht voor de misdaden eind jaren negentig, toen etnische Albanezen in Kosovo streden voor de onafhankelijkheid van wat toen een Servische provincie was.