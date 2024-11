Leerdam wint 500 meter in Heerenveen, Schulting naar wereldbeker

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam heeft op het kwalificatietoernooi de beste tijd neergezet op de 500 meter. De 25-jarige schaatser was met een tijd van 37,50 net iets sneller dan Dione Voskamp (37,60) en Michelle de Jong (37,85). Suzanne Schulting, meervoudig olympisch kampioene shorttrack, kwalificeerde zich met de vierde tijd van 38,05 voor de wereldbekerwedstrijden.

Leerdam zette de beste tijd neer in de eerste omloop. Voskamp, die bekendstaat om haar snelle start, wist het tempo goed vast te houden en eindigde maar nipt achter Leerdam, die 37,67 had gereden. In de tweede rit was Voskamp iets sneller dan Leerdam, maar die verbeterde zich in de slotrit tot 37,50.

Marrit Fledderus slaagde er niet in zich te verbeteren in de tweede rit en bleef met de zesde tijd buiten de top 5. Naomi Verkerk werd met 38,07 vijfde.

De 500 meter werd twee keer gereden, waarbij de beste tijd telde. De vijf schaatsers met de beste tijd kwalificeren zich normaal gesproken voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden, in november en december. Regerend wereldkampioene Femke Kok ontbrak in Thialf. De sprintster van Reggeborgh heeft een virusinfectie. Het is niet bekend wanneer ze weer fit is om wedstrijden te rijden.