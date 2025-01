Lewis Hamilton maakt historische overstap naar Ferrari: eerste werkdag zit erop

De zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton is vandaag officieel begonnen aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. De 40-jarige Brit, die na een indrukwekkende periode bij Mercedes de overstap maakt naar het iconische Italiaanse team, werd in stijl verwelkomd op het hoofdkantoor in Maranello.

De coureur koos voor een opvallende eerste indruk. In plaats van het gebruikelijke racepak verscheen hij in een stijlvolle Italiaanse outfit die niet zou misstaan in een modemagazine. Via sociale media deelde Hamilton zijn enthousiasme over deze historische stap in zijn carrière.

Het introductieprogramma was zorgvuldig samengesteld door het Italiaanse team. Een belangrijk moment was het bezoek aan het befaamde testcircuit Fiorano, waar de geschiedenis van Ferrari voelbaar is. De nieuwe Ferrari-coureur kreeg een rondleiding door het kantoor van oprichter Enzo Ferrari en hield vervolgens een fotoshoot voor diens huis.

Later deze week eerste testrit

Volgens ingewijden staat later deze week de eerste testrit gepland. Ferrari houdt de exacte datum angstvallig geheim, maar dat weerhoudt de toegewijde fans er niet van om de fabriek te belegeren. De 'Tifosi', zoals de Ferrari-aanhangers bekend staan, verzamelden zich massaal om hun nieuwe held te verwelkomen.

Hamilton, die bij Ferrari naar verluidt meer dan 50 miljoen pond per seizoen zal verdienen, heeft een meerjarig contract getekend. Hij vormt een duo met de Monegaskische coureur Charles Leclerc. De Brit heeft aangekondigd Italiaans te willen leren om zich volledig te kunnen integreren in zijn nieuwe omgeving.

De nieuwe Ferrari wordt op 19 februari onthuld in Maranello. De eerste echte test volgt eind februari in Bahrein, waarna het nieuwe seizoen op 16 maart van start gaat in Australië.

