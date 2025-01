Geur is belangrijker voor ons welzijn dan gedacht

Het negeren van geuren in onze omgeving zou wel eens een grote vergissing kunnen zijn. Nieuwe inzichten tonen aan dat onze reukzin een cruciale rol speelt in ons dagelijks welzijn, zo blijkt uit onderzoek waar de Britse krant The Guardian over schrijft.

Onderzoekers ontdekten dat geuren een diepgaande invloed hebben op onze stemming en cognitieve prestaties. Een interessante bevinding is dat bosgeuren ontstekingsremmende eigenschappen blijken te hebben, wat verklaart waarom het Japanse 'bosbaden' (Shinrin-Yoku) zo effectief is voor stressvermindering. Ook de geur van de zee en de typische geur na een regenbui blijken een positief effect te hebben op onze emotionele balans.

De pandemie heeft ons bewuster gemaakt van het belang van geur. Naar schatting 30 miljoen mensen wereldwijd verloren tijdelijk of permanent hun reukvermogen door COVID-19. Deze mensen rapporteerden vaak een gevoel van vervreemding. Dit leidde in veel gevallen tot depressieve klachten.

Reukvermogen kan getraind worden

Er is echter goed nieuws: ons reukvermogen kan getraind worden. In een opmerkelijk experiment werden proefpersonen gevraagd verschillende theesoorten te onderscheiden in identieke blikjes. Na 40 dagen dagelijkse training van slechts 10 minuten bereikten zij het niveau van professionele wijnexperts in het herkennen en beschrijven van geuren.

Voor wie zijn reukvermogen wil verbeteren, raden experts een training aan met geconcentreerde geuren zoals citroen, kruidnagel, roos en eucalyptus. Door deze geuren tweemaal daags gedurende 20 seconden te ruiken, kunnen mensen hun reukvermogen versterken. Deze methode blijkt niet alleen effectief bij herstel na virusinfecties, maar kan mogelijk ook cognitieve achteruitgang bij dementie vertragen.

Geuren spelen grote rol

Weinig mensen realiseren zich dat geur ook een cruciale rol speelt bij het ervaren van smaak. Het fenomeen 'orale verwijzing' zorgt ervoor dat we geuren die via onze slokdarm naar onze neusholte gaan, ervaren als smaak in onze mond. Een simpele test: knijp je neus dicht tijdens het eten en merk hoe de meeste smaken verdwijnen.

Ook bij romantische relaties blijkt geur een verrassend belangrijke factor. Wetenschappers ontdekten dat de emotionele binding en aantrekkingskracht tussen partners voor een groot deel wordt bepaald door geur, een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien in onze moderne, 'geurloze' samenleving.

Het advies duidelijk: besteed meer aandacht aan de geuren om je heen. Ze beïnvloeden je gedachten, gevoelens en stemming, of je je er nu bewust van bent of niet.

Bron: The Guardian