Marathonloopster Kosgei mist Spelen Parijs door blessure

NAIROBI (ANP/AFP) - Brigid Kosgei, de voormalige wereldrecordhoudster op de marathon uit Kenia, ontbreekt op de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. De 30-jarige atlete heeft een blessure opgelopen, meldden officials van het Keniaanse team.

"Na een beoordeling door het medische team zal Kosgei niet naar Parijs gaan voor haar tweede Spelen", meldde het Keniaanse olympisch comité in een verklaring. Er werd niet bekendgemaakt welke blessure de atlete had opgelopen.

Kosgei pakte op de Spelen van Tokio in 2021 zilver op de marathon achter haar landgenote Peres Jepchirchir. Ze liep in de marathon van Chicago in 2019 een wereldrecord met 2.14.04. De Ethiopische Tigist Assefa verbeterde het wereldrecord naar 2.11.53 in 2023.