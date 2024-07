Marathonrace windfoiler Wennekes gestaakt door gebrek aan wind

MARSEILLE (ANP) - De marathonrace van de vrouwen in de iQFoil-klasse op de Olympische Spelen is gestaakt. De windsurfsters kregen na een uur te maken met een gebrek aan wind, waarna de wedstrijdleiding besloot de wedstrijd te stoppen. De Nederlandse Sara Wennekes nam op dat moment een positie in de middenmoot in.

Door het staken van de race werden er geen punten uitgedeeld. De beslissing was extra vervelend voor de Israëlische Sharon Kantor. De nummer 2 van het klassement lag aan de leiding en had goede zaken kunnen doen. In de marathon zijn dubbele punten te verdienen. De Engelse nummer 1 Emma Wilson behoudt nu een ruime voorsprong.

Wennekes staat op de vijftiende plaats in het klassement. Een klassering in de top tien is nodig voor een plaats in de kwartfinales.