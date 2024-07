Afgezonderde triatlete Kingma steunt teamgenoten in team-relay

PARIJS (ANP) - Maya Kingma verwacht niet dat haar uitzonderingspositie in de Nederlandse triatlonploeg nadelig is voor de landenwedstrijd, komende vrijdag. De nummer 7 van de individuele triatlon bij de Olympische Spelen verblijft in Parijs niet in het olympisch dorp bij de triatlonploeg, maar bivakkeert op eigen verzoek elders in de stad in een Airbnb.

De 28-jarige sportvrouw, die enkele jaren geleden misstanden in het nationale topsportcentrum van de triatlonbond aankaartte, voelt zich nog altijd niet op haar gemak in de nabijheid van ploeggenoten en stafleden. "Het is een team-relay, maar de triatlon is geen teamsport. Ik doe in de estafette een individuele triatlon en geef zo goed mogelijk over", zei Kingma, die verder niet wilde ingaan op de verhoudingen tussen haar en haar teamgenoten.

"Voor mij is het fijn dat ik het zo kon oplossen en het kon invullen zoals het bij mij past. Ik train toch al vaak in mijn eentje. In de relay zullen we elkaar gewoon steunen, want je komt uit voor je land en dan doen we wat we kunnen", aldus Kingma, die verder zei dat ze ook gewoon bij de teambespreking zal zijn.

De Nederlandse ploeg eindigde op de Spelen van Tokio als vierde in de landenwedstrijd, waarin twee mannen en twee vrouwen om beurten een korte triatlon afwerken. Het Nederlandse team bestaat uit Kingma, Rachel Klamer, Mitch Kolkman en Richard Murray.